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إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

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رد قوي من السعودية على الرسوم المسيئة للرسول

السعودية
رد قوي من السعودية على الرسوم المسيئة للرسول
 
الثلاثاء، 27-10-2020 07:50 ص أحمد عادل شعبان
بثت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا من وزارة خارجية المملكة بشأن الرسوم المسيئة للرسول.

و أكد مصدر مسئول في الخارجية السعودية، رفض المملكة أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.

واستنكر المصدر، وفق ما نقلته وكالة الانباء السعودية، اليوم الثلاثاء، الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى، ورسول السلام، محمد بن عبدالله- صلى الله عليه وسلم- أو أي من الرسل عليهم السلام، وإدانة كل عمل إرهابي أيًا كان مرتكبه.

ودعا المصدر إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.
 

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