رد قاسي من الصين علي تصريحات بابا الفاتيكان بخصوص " الإيجور "

بابا الفاتيكان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها ترفض تصريحات البابا فرنسيس بخصوص معاملة الصين لمسلمي الإيجور ، مؤكدة أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.

و أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، تشاو ليجيان في تصريحات صحفية :" الحكومة الصينية تحمي دائما الحقوق القانونية للأقليات العرقية على قدم المساواة.. و الناس من جميع الأعراق في شينجيانج يتمتعون بحماية كاملة لحقوقهم المعيشية وحقوقهم التنموية والحرية الدينية، مؤكدا إن تصريحات البابا فرنسيس لا أساس لها"، حسبما نشرت " رويترز " .

و كان صدر كتاب جديد بعنوان " دعونا نحلم .. الطريق إلي مستقبل أفضل "، قال فيه البابا فرنسيس :" أفكر كثيرا في الشعوب المضطهدة " الروهينجا و الإيجور الفقراء و الإيزيديون " لتكون هذه المرة الأولي التي يصف فيها البابا فرنسيس الإيجور الصينيين بأنهم شعب مضطهد .

جدير بالذكر أن الصين دائما ترفض مزاعم بشأن اضطهاد الإيغور، معتبرة أنها محاولة لتشويه سمعة الصين، وأكدت أن المعسكرات التي يصفها ناشطون بالمعتقلات، هي مراكز للتعليم والتدريب المهني كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف.

