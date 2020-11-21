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تصريحات جديدة لـ " بنتاجون " عن الحرب مع الصين

الرئيس الامريكي والرئيس الصيني
الرئيس الامريكي والرئيس الصيني
 
السبت، 21-11-2020 09:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون " أنها لا تريد وقوع حرب بين الولايات المتحدة و الصين أبدا لافتة إلي أن واشنطن ستواصل إستراتيجيتها لردع " بكين " .
و قال الجنرال جون هايتن ، نائب قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية في تصريحات صحفية :" لدينا خصوم و خاصة الصين التي تتطور بسرعة عالية " .
و أشار إلي أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالتفوق علي الصين في المجال العسكري لافتا إلي أنها قد تلحقه ببلاده في المستقبل ، ومؤكدا أنهم لن يسمحوا بحدوث ذلك من خلال ردعها من أجل منع وقوع حرب معها " .
 

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