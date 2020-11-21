السبت، 21-11-2020
09:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون
" أنها لا تريد وقوع حرب
بين الولايات المتحدة و الصين أبدا لافتة إلي أن واشنطن ستواصل إستراتيجيتها لردع
" بكين " .
و قال الجنرال جون هايتن ، نائب قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة
الأمريكية في تصريحات صحفية :" لدينا خصوم و خاصة الصين التي تتطور بسرعة
عالية " .
و أشار إلي أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالتفوق علي الصين في المجال
العسكري لافتا إلي أنها قد تلحقه ببلاده في المستقبل ، ومؤكدا أنهم لن يسمحوا
بحدوث ذلك من خلال ردعها من أجل منع وقوع حرب معها " .