إجراءات تصل إلي الإعدام في كوريا الشمالية لمنع انتشار " كورونا"

زعيم كوريا الشمالية

أعلنت حكومة كوريا الشمالية عن إجراءات جديدة اتخذتها لمنع تفشي فيروس " كورونا " .

ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها و تم إعلانها في وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، غلق الحدود ليس فقط أمام الناس و لكن أيضا أمام البضائع الأجنبية ،.

كما طالبت العمال و المقيمين بالالتزام بالنظام و السيطرة فورا علي أي موقف غير طبيعي ، كما يتم عمل جدار حصار في عمق المنطقة الحدودية وبالقرب من خط الترسيم العسكري ، كما لغمت حدودها مع الصين لمنع دخول وخروج الأشخاص و البضائع .

و تم منع صيد الأسماك حتي لا تسمح بأي ثغرة لانتقال الفيروس من خلال القمامة البحرية ، كما رفضت المساعدات الغذائية من الصين بالرغم من وضعها الاقتصادي الصعب .

وكان جهاز المخابرات الوطنية بكوريا الجنوبية أعلن أن السلطات الكورية الشمالية أعدمت موظف في إدارة الجمارك سمح بدخول بضائع من الصين .