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منذ ربع قرن..

الأمم المتحدة: إثيوبيا تواجه أسوأ أزمة

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الأمم المتحدة: إثيوبيا تواجه أسوأ أزمة
 
الثلاثاء، 20-10-2020 09:16 م الطيب حسين
حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من اجتياح أسراب الجراد لإثيوبيا.


وقالت المنظمة الأممية إن غزو الجراد لإثيوبيا هذا العام هو الأسوأ منذ ربع قرن.

جاء هذا على لسان ستيفن إنجوكا، مدير منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في بلدان شرق إفريقيا.

وذكر أن "أكبر تحد الآن للمنطقة موجود هنا في إثيوبيا، ونحن نعمل على مواجهة ذلك مع شركائنا مثل منظمة الأغذية والزراعة".

وتجتاح أسراب الجراد شرق إفريقيا ومنطقة البحر الأحمر منذ أواخر 2019. وتفاقم جائحة فيروس كورونا الأزمة هذا العام، بتعطيل سلاسل إمدادات منظمة الأغذية والزراعة من المبيدات والمعدات لمكافحة هذه الأسراب.

وجعل الصراع والفوضى في اليمن، الذي انطلقت منه بعض الأسراب، رش المبيدات بالطائرات مستحيلا. وتزامن ذلك مع أمطار غزيرة على غير المعتاد، مما زاد من انتشار الجراد في إثيوبيا.

من جهته، قال البنك الدولي إن هجوم الجراد سيكلف شرق إفريقيا واليمن نحو 8.5 مليار دولار هذا العام. وتخشى فطومة سعيد، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في إثيوبيا، من تكرار هذا الدمار في العام المقبل.

وتقول: "الإصابة ستستمر في عام 2021. الغزو يتكرر وسيصل الجراد إلى كينيا".

 

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