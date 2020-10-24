إثيوبيا ترد على «ترامب» بشأن توقع ضرب مصر لسد النهضة

السبت، 24-10-2020
02:49 م
محمد فضل
رد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
، على تصريحات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، التي توقع فيها بأن تقوم مصر
بتفجير سد النهضة
بسبب الأضرار التي
يسببها لها، وعدم إلتزام إثيوبيا
بالاتفاقات التي أجريت بين الطرفين وكانت أمريكا
وسيطًا فيها.
وقال "آبي أحمد"، إنه "لا توجد قوة على الأرض
تمنعنا من استكمال بناء سد النهضة
".
وشدد آبي أحمد على أن توجيه تهديدات إلى بلاده بشأن سد النهضة
أسلوب خاطئ ومخالف للقانون الدولي وأديس أبابا لن ترضخ لها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن إثيوبيا
أخلت
باتفاق كان يمكن أن يضع حدا لأزمة سد النهضة
مع مصر
والسودان.
ودعا ترامب إلى التوصل إلى اتفاق ودي لحل الخلاف العالق حول
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
.
واعترف رئيس وزراء إثيوبيا
آبي أحمد، بأن هناك تحديات تواجه
مشروع سد النهضة
، لكنه أكد ضرورة حلها، وقدرة بلاده على ذلك.