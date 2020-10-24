الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

إثيوبيا ترد على «ترامب» بشأن توقع ضرب مصر لسد النهضة

121-131535-download-2019-10-11t144530.875_700x400
آبي أحمد
 
السبت، 24-10-2020 02:49 م محمد فضل

رد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي توقع فيها بأن تقوم مصر بتفجير سد النهضة بسبب الأضرار التي يسببها لها، وعدم إلتزام إثيوبيا بالاتفاقات التي أجريت بين الطرفين وكانت أمريكا وسيطًا فيها.
وقال "آبي أحمد"، إنه "لا توجد قوة على الأرض تمنعنا من استكمال بناء سد النهضة".
وشدد آبي أحمد على أن توجيه تهديدات إلى بلاده بشأن سد النهضة أسلوب خاطئ ومخالف للقانون الدولي وأديس أبابا لن ترضخ لها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن إثيوبيا أخلت باتفاق كان يمكن أن يضع حدا لأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.
ودعا ترامب إلى التوصل إلى اتفاق ودي لحل الخلاف العالق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
واعترف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بأن هناك تحديات تواجه مشروع سد النهضة، لكنه أكد ضرورة حلها، وقدرة بلاده على ذلك.
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

السعودية-2

السعودية توجه ضربة قاسمة لتركيا لصالح مصر

وزارة-الخارجية-المصرية

مصر تدين جريمة نكراء وقعت بالعراق

5f8edf99423604623f6051fc

الأمم المتحدة: إثيوبيا تواجه أسوأ أزمة

116-125940-ethiopia-violence-shooting_700x400

إثيوبيا تشتعل.. مقتل 14 شخصًا بالرصاص

53469679_303

أمريكا.. موقف مفاجئ بشأن سد النهضة

2020_6_28_9_56_37_254

قرار مفاجئ من إثيوبيا بشأن سد النهضة