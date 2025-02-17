رئيس الاستخبارات السعودية: نتنياهو مغرور وترامب متغطرس وعلينا فعل هذا الأمر فورًا

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، إن السعودية ردت بشكل واف وشاف على تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.

ووصف تركي الفيصل خلال مقابلة مع قناة "العربية"، تصريحات نتنياهو وأسلوبه بأنها "عنجهية مقززة تتنافى مع كل مبادئ اللياقة والدبلوماسية"، وأضاف: "لا أستطيع تفسير تصرفات نتنياهو سوى أنه إنسان مغرور بنفسه، ويستطيع أن يقول، ويفعل أي شيء وتصرفاته مشينة".

ورد على التساؤل حول موعد التطبيع بين السعودية إسرائيل، مؤكدا أن المملكة أعلنت موقفها بوضوح من خلال تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية، قائلا: "لن يكون هناك تطبيع قبل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، بما في ذلك حق تقرير المصير وأمور حياتهم ومصالحهم".

وتابع: "ما يقوله ترامب ليس بالضرورة ما سيفعله العالم، لأن الكلام سهل، أما الفعل فله شروطه، واستبعد أن يبحث إرسال جيش لطرد الفلسطينيين، لذلك، لا داعي للاضطراب أو الدخول في بلبلة فكرية من تصريحاته، ولكن هذه التصريحات بلا شك تدل على نوع من الغطرسة التي يمارسها السيد ترامب".

وشدد أن "الجانب العربي إذا وقف كمجموعة فلن يستطيع أحد أن يؤثر عليه"، مؤكدا أن "من باب أولى أن يترك إخواننا الفلسطينيون الخلاف ليكونوا وحدة واحدة، ولا أن تكون الأمور مشتتة كما هي الآن، فإذا كان هناك خلاف بين القيادات فعليهم أن يصلحوا ما بينهم؛ ولكن الموقف العربي لابد منه حتى وإن اختلف الفلسطينيون، وهذا لا يمنع العالم العربي من اتخاذ مواقف صريحة وثابتة وقوية، والعالم العربي مطلوب منه أن يقف وحدة واحدة".

وكان نتنياهو، قد صرح في لقاء مع قناة إسرائيلية من واشنطن أول أمس، أن السعودية بإمكانها إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها فهم لديهم "الكثير من الأراضي"، في تعليق منه على تمسك المملكة بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.