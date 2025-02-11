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أول تهديد علني من ترامب لمصر حال عدم استقبال فلسطينيين

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أول تهديد علني من ترامب لمصر حال عدم استقبال فلسطينيين

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الثلاثاء، 11-02-2025 11:25 ص

 

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين، في إشارة إلى سكان غزة.

وكان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أكد خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي مارك روبيو في واشنطن، على موقف مصر "الثابت" تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد عبدالعاطي على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني "المشروعة"، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة.

جدير بالذكر أثار مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استقبال مصر والأردن مواطنين من غزة، رفضا رسميا في مصر التي شددت على ما وصفته بثوابتها بشأن القضية الفلسطينية.

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