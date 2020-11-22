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حريق يتسبب في تلف ملفات حكومية مهمة بالكويت

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حريق يتسبب في تلف ملفات حكومية مهمة بالكويت

حريق بالكويت
حريق يتسبب في تلف ملفات حكومية مهمة بالكويت
 
الأحد، 22-11-2020 09:47 م الطيب حسين


شهدت الكويت اليوم الأحد، نشوب حريق في مقر حكومي أتى على أوراق مهمة.

وشب الحريق في غرفة الملفات "الأرشفة" بإدارة المشتريات في وزارة الصحة بالكويت، نتيجة "ماس كهربائي".

وأشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن الحريق اندلع في غرفة ملفات الأرشفة بإدارة المشتريات، وأتى على جميع الملفات التي تحمل قضايا مهمة لوزارة الصحة.


كما نشرت مصادر كويتية صورا من مكان الحريق، وسط ترقب لبيان رسمي يكشف عن تفاصيل الحريق، والتلف المادي الذي طال المستندات والوزارة.

وأعرب عدد من النشطاء الكويتيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من هذا الحدث، مطالبين الجهات المختصة بالتحقيق بأسبابه، في إشارة من البعض إلى "احتمال أن يكون الحريق متعمدا"، بعد الحديث عن تلف مستندات مهمة بالوزارة.
 

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