جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن حصيلة جديدة لقتلاه في عملية اقتحام غزة

الأربعاء، 01-11-2023
10:39 ص
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيل
ي، اليوم الأربعاء، مقتل 9 جنود خلال محاولة التوغل البري في قطاع غزة
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وكشف الجيش الإسرائيل
ي عن أسماء الجنود الإسرائيل
يين التسعة الذين قتلوا في مواجهات مع المقاومة في شمال قطاع غزة
وسط العملية البرية المستمرة للجيش الإسرائيل
ي.
وارتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيل
يين منذ هجوم المقاومة على مستوطنات غلاف غزة
في السابع من أكتوبر الماضي إلى 326 جنديا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيل
ي.
كتيبة تسابار
وأعلن الجيش الإسرائيل
ي عن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة، مضيفا أن جنديين من الكتيبة 77 وثالث من كتيبة تسابار وجندي آخر من كتيبة روتم أصيبوا بجروح خطيرة، وفق صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيل
ية.