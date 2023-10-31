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مفاجأة بشأن مصير الأسيرة الألمانية التي ظهرت مع المقاتلين في غزة

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الأسيرة
الثلاثاء، 31-10-2023 10:40 ص


أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه تم العثور على الفتاة الألمانية الإسرائيلية شاني لوك مقتولة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة "إكس": نشعر بصدمة كبيرة عندما علمنا أنه تم العثور على جثة الألمانية الإسرائيلية شاني (لوك) البالغ من العمر 23 عامًا مقتولة والتعرف عليها".

ويشار إلى أن شاني اشتهرت بعد اختطافها من قبل حماس من مهرجان نوفا للموسيقى في 7 أكتوبر أثناء هجوم الحركة المفاجئ.

وكانت لوك تحضر المهرجان في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر عندما اخترقت حماس الحدود بين غزة وإسرائيل.

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