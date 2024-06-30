جنرال إسرائيلي يكشف المستور: نحن نُهزم في غزة وبيانات الجيش كاذبة





قال جنرال الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي يتسحاك بريك، إن "الجيش يخدع النازيين.. نحن نُهزم في غزة".

وأشار بريك خلال حوار تلفزيوني، إلى أن قادة الألوية وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة يتحدثون معه يوميا عبر الهاتف، ويبلغوه بما يحدث في ميدان المعركة مع حماس.

وأوضح بريك أن أحد الضباط الإسرائيليين في غزة، طالبه بأن يستمر في ما يفعله "كشف زيف ادّعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلية وبياناته الكاذبة"، مضيفا "هو في رفح حاليا وأكد أنني صادق في كل كلمة أقولها".

وشدد الضابط خلال اتصاله بالجنرال بريك، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يخدع الجمهور، ولا يقول الحقيقة.. إننا لا ننتصر"، موضحا "نحن لا نقابل حماس، هم حتى لا يظهرون أمامنا.. كل التصريحات بأننا قتلنا 100 أو 200 مقاوم هنا أو هناك كاذبة".

وأضاف الضابط الإسرائيلي في غزة، وفقا لبريك: "هم تحت الأرض.. يخرجون ويقصفوننا بالصواريخ كما يفجرون المنازل والعبوات الناسفة فينا، ونحن نموت هنا".

وكشف الضابط في غزة، أن "الجيش يقول إننا سيطرنا على محور فيلادلفيا وأغلق الأنفاق.. هذا غير صحيح، نحتاج إلى حفر قناة مائية بطول 9 كيلومترات وبعمق 50 مترا لإغلاق تلك الأنفاق، لأنها موجودة على نفس العمق"، مؤكدا أن "الجيش لا ينوي حفر قناة بهذا الطول والعمق".

وأكد بريك أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يخدع الجمهور بشكل فج ويكذب عليه".