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الملاكم العالمي حبيب نور محمدوف يطلب من ترامب وقف الحرب على غزة.. شاهد رد فعله

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الإثنين، 03-06-2024 08:43 ص
 

وعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ، الملاكم الروسي الشهير حبيب نور محمدوف أنه سيوقف الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال لقائهما على هامش حدث "UFC 302" في نيويورك، أمس الأحد.

وكان ترامب في نيويورك لمتابعة النزال الرئيسي الذي جمع بين الروسي إسلام ماخاتشييف والأميركي داستن بوارييه.

وشوهد الرئيس السابق وهو يتحدث مع حبيب بعد نهاية نزال صديقه إسلام ماخاشيف، حيث قال البطل الروسي السابق لترامب: "أعلم أنك ستوقف الحرب في فلسطين"، ليرد المرشح الرئاسي الأميركي: "سوف نوقف ذلك.. سأوقف الحرب".

وفاز إسلام ماخاتشيف في بطولة UFC 302 بالإخضاع، قبل أن يظهر بطل العالم للوزن الخفيف وهو يصلي فوق علم فلسطين.
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