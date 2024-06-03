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أول دولة تعلن حظر دخول الإسرائيليين أراضيها بسبب الحرب على غزة

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الإثنين، 03-06-2024 12:38 م


قررت حكومة المالديف حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن وزير الداخلية علي إحسان مساء الأحد قوله: "قرر مجلس الوزراء اليوم تعديل التشريع اللازم لمنع دخول المالديف بجوازات السفر الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن".

 

وأضاف أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في وقت سابق من اليوم، وأشار الوزير إلى أنه ولتسريع تنفيذ هذا القرار، أنشأ مجلس الوزراء لجنة خاصة ضمت وزير الداخلية والنائب العام ووزراء الاقتصاد والسياحة والخارجية.

 

كما قرر مجلس الوزراء تعيين مبعوث رئاسي خاص لدراسة المجالات التي تحتاج فيها فلسطين إلى دعم من جزر المالديف، وجمع الأموال لمساعدة الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعقد مسيرة وطنية تحت رعاية المالديف بشعار "المالديف تتضامن مع فلسطين" وكذلك بدء محادثات مع الدول الإسلامية الأخرى لتسريع حل الصراع الفلسطيني.

 

ويأتي قرار الحكومة المالديفية بحظر جوازات السفر الإسرائيلية بعد أن قدم النائب عن الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض الرئيسي ميكائيل أحمد نسيم الأسبوع الماضي تعديلا على قانون الهجرة لمنع دخول المواطنين الإسرائيليين.

 

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ويشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي يوميا موقعا آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.

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