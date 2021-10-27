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جامعة جدة: ممنوع لبس الطالبات لهذه البناطيل

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طالبات
Native
الأربعاء، 27-10-2021 10:26 ص

أصدرت جامعة جدة السعودية، بيانًا بشأن ما تم تداوله في مواقع التواصل حول التقيد بالزي المحتشم الساتر ومنع لبس البنطال المخالف داخل الحرم الجامعي.
وقالت الجامعة: إن القرار “يدخل ضمن التوجيهات السامية والوزارية المعنية والتوجيهات الكريمة الموجهة بارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء والذوق العام والذي يعبر عن مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع السعودي ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي، والتي أطرت لعدد من اللوائح والنظم للذوق العام”.
وأضافت الجامعة: “أن التنبيه هو للباس البنطال الضيق أو القصير أو الممزق أو المكشوف منه والذي لا يتناسب مع تواجد منسوبي الجامعة داخل المنظمة التعليمية، والمخالفة الصريحة للوائح والنظم المنظمة لذلك”.
 

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