السبت 27 أغسطس 2022
توقيت مصر 14:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبر صادم بشأن سعر الدولار خلال الفترة القادمة

تسريب جنسي فاضح.. عميد كلية الآداب يمارس الرذيلة مع طالبة داخل مكتبه (صور)

شاهد لحظة سقوط الحكم سامي الجريس مغشيًا عليه داخل الملعب

واقعة مأساوية.. طفلة تستيقظ أثناء دفنها وبعد إعادتها للمستشفى ماتت مرة ثانية

تهز المملكة.. سعودي ستيني يقتل زوجته ثم ينتحر والسبب صادم

بعد 7 سنوات.. الصدفة تكشف قاتل سيدة المنصورة: اغتصبتها بعد قتلها

سيدة تكشف أغرب ما يفعله زوجها أثناء معاشرتها.. وأزهري يرد: اطلبي الطلاق

شاهد.. المباحث تلقي القبض على شاب أثناء الصلاة داخل منزل و "الداخلية توضح

بعد حصولها على الجنسية الكويتية.. نهى نبيل: أحب مصر ولكن ولائي للكويت

محامية الفتاة العراقية تكشف ما فعله عبدالله رشدي معها

ADS
 

تهز المملكة.. سعودي ستيني يقتل زوجته ثم ينتحر والسبب صادم

2015_11_1_7_7_10_565
ارشيفية
Native
Teads
السبت، 27-08-2022 10:44 ص
في جريمة قتل مروعة هزت محافظة جازان في السعودية، أقدم رجل على قتل زوجته بآلة حادة وانتحر في الحال لينهي حياته هو الآخر.
وأكدت صحيفة «عكاظ» أن الجهات الأمنية باشرت الواقعة يوم الخميس في قرية الرديس بجازان.

وذكر شهود عيان أن الرجل ستيني متقاعد وهو من إحدى المحافظات المجاورة وتزوج من أسرة عربية في قرية الرديس واستقر في نفس القرية منذ ما يقارب ست سنوات، وكان يعمل قبل حدوث الجريمة على سيارة أجرة، وأفادوا بأنه شخصية متزنة ولكن انفعالية إلى حد ما ويعول عددا من البنين والبنات.
واستنكر أهل القرية هذه الجريمة البشعة الغريبة وغير المتوقعة، وذكر أحد السكان أن الجاني طلق زوجته قبل يومين من ارتكابه الجريمة، لكنها رفضت مغادرة المنزل لتكون بالقرب من أفراد أسرتها.
يشار إلى أن الجهات الأمنية لا تزال تواصل التحقيق في القضية لمعرفة الأسباب والدوافع.
 

إقرأ ايضا

DST_1533641_2363933_1_2_2021033100172094

الأحدث عالميًا.. شاهد لحظة وصول سفينة « جلالة الملك الجبيل » السعودية

133-002957-tourist-killed-hotel-morocco_700x400

مقتل سعودي داخل فندق بالمغرب بعد أيام من ذبح آخر في تونس

83164

شاب يهدد فتاة ويسئ للذات الآلهية.. وتحرك عاجل من السلطات السعودية

أخبار متعلقة

Qmxvb21iZXJnIEltYWdlIChGLkEp_830x550_13388940891629141627

الثانية في أيام.. سقوط طائرة سعودية خفيفة ومصرع قائدها

image

فاجعة لأسرة سعودية تعطلت سيارتهم على قضيب القطار