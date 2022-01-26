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لم يكن يعرف أن الميكرفون يعمل.. «بايدن» يشتم صحفي بلفظ خارج ثم يعتذر

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بايدن
Native
Teads
الأربعاء، 26-01-2022 10:33 ص
في واقعة غريبة وغير متوقعة، أقدم  الرئيس الأمريكي جو بايدن، على شتم مراسل فوكس نيوز بالبيت الأبيض، بيتر دوسي، عند محاولته طرح سؤال بشأن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
ردة فعل بايدن جاءت بعد جلسة عقدها، لمناقشة سبل خفض الأسعار للعائلات الأمريكية.
فبعد تصريحاته سارع الصحفيون في طرح الأسئلة، على أمل أن يأخذ الرئيس بعضها، لكن موظفي البيت الأبيض قاموا بإغلاق الجلسة.
غير أن الكاميرات والميكروفونات رصدت ردة فعل بايدن الذي قام بشتم مراسل شبكة فوكس نيوز، بيتر دوسي، بلفظ خارج عن المألوف، بسبب سؤاله عن التضخم، وما إذا كان التضخم يشكل عبئا سياسيا على الرئيس قبل الانتخابات النصفية للكونغرس.
ورد الرئيس الديمقراطي، الذي لم يكن على الأرجح يعلم أن ميكروفونه لا يزال مفتوحا، بتهكم: "إنها ميزة عظيمة، المزيد من التضخم!"، قبل أن يضيف ويُسمع صوته وهو يتمتم: "يا له من ابن ساقطة غبي"، في إشارة منه إلى الصحفي السائل.
إلا أنه لاحقا وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، اتصل الرئيس، بايدن بمراسل الشبكة، بيتر دوسي، "لتنقية الأجواء" بعد أن تلفظ الرئيس بكلمة مهينة بحقه.
شاهد الفيديو هنا:
 

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