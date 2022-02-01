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بعد لقاء الرئيس والأمير.. قرار مفاجئ من «بايدن» بشأن قطر

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بايدن وأمير قطر
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الثلاثاء، 01-02-2022 09:13 ص
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه سيبلغ الكونغرس عزمه إدراج قطر حليفا رئيسيا غير عضو في الناتو”.
والتقى الرئيس الأميركي أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض، الاثنين، في زيارة هيمنت عليها مناقشة المخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال غزت روسيا أوكرانيا ومسائل أمنية وتجارية أخرى.
وكتب بايدن في تغريدة: “أتطلع إلى مناقشة مجموعة من القضايا بما في ذلك الأمن والازدهار في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة العالمية وأفغانستان والمزيد”.
واعتبر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن إعلان الرئيس بايدن نيته تصنيف قطر كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، يفتح مجموعة جديدة كاملة من الفرص للعلاقات الدفاعية بين واشنطن والدوحة والحلفاء الآخرين .
وفيما يتعلق بالمباحثات التي أجراها وزير الدفاع لويد أوستن مع أمير قطر تميم في البنتاغون، أكد كيربي أن المسؤولين ناقشا كيفية تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية، والمصالح الأمنية الإقليمية المشتركة للحد من التوترات المتصاعدة في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتهديدات التي تمثلها إيران.
 

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