تصريحات صادمة من فجر السعيد علي حسين الجسمي بسبب الكويت

الثلاثاء، 23-02-2021
10:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تهكمت الإعلامية الكويت
ية فجر السعيد
علي تصريحات الفنان الإماراتي حسين
الجسمي باستعداده لإطلاق أغنية وطنية جديدة يهديها للكويت .
و قالت علي صفحتها الرسمية علي "تويتر " :" اللهم إني أستودعتك
الكويت
وأهلها"، في إشارة منها للسخرية من حسين الجسمي
،
علي الجانب الآخر رد شقيق الجسمي الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي،
قائلاً لها:" الحشيمة للكويت وشيوخها وناسها الطيبين والا عرفت أرد عليك، الله
يعينك على نفسك".
جدير بالذكر أن الجسمي انتهي من تسجيل أغنية وطنية سيهديها للكويت في عيدها
الوطني بعنوان " يا نور الأرض " .