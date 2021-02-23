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تصريحات صادمة من فجر السعيد علي حسين الجسمي بسبب الكويت

فجر السعيد و حسين الجسمي
فجر السعيد و حسين الجسمي
 
الثلاثاء، 23-02-2021 10:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
تهكمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد علي تصريحات الفنان الإماراتي حسين الجسمي باستعداده لإطلاق أغنية وطنية جديدة يهديها للكويت .
و قالت علي صفحتها الرسمية علي "تويتر "  :" اللهم إني أستودعتك الكويت وأهلها"، في إشارة منها للسخرية من حسين الجسمي،
علي الجانب الآخر  رد شقيق الجسمي الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، قائلاً لها:" الحشيمة للكويت وشيوخها وناسها الطيبين والا عرفت أرد عليك، الله يعينك على نفسك".
جدير بالذكر أن الجسمي انتهي من تسجيل أغنية وطنية سيهديها للكويت في عيدها الوطني بعنوان " يا نور الأرض " .
 

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