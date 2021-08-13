الجمعة، 13-08-2021
11:10 ص
تحميل نموذج استمارة المعلومات الشخصية للطالب
1443 يسعى العديد من أولياء الأمور والطلاب إلى تحميل
نموذج استمارة المعلومات الشخصية للطالب
1443من أجل أن يستعين بها في التقديم الضروري
لمدرسته أو المنطقة التابع لها مدرسته بداخل المملكة العربية السعودية، وهذا تبعا
للقانون العام في كل مؤسسات المملكة التي لا بد وأن تمتلك معلومات كافية عن الطلاب
الذين سوف يلتحقون بها، وهذا الأمر يتم من خلال استمارة
المعلومات الشخصية الخاصة
بالطالب كمستند يسجله الطالب بجميع البيانات المطلوبة منه.
تحميل نموذج استمارة المعلومات الشخصية للطالب 1443
هذه الاستمارة
تعد نموذجا مبدئيا لكل البيانات التي تخص الطالب من أجل أن يبدى رغبته للالتحاق
بمدرسة معينة، وهذه الاستمارة
عبارة عن معلومات شخصية تعرف عن الطالب المتقدم
وتشمل عددا آخر من النقاط مثل، (معلومات متعلقة بالهوايات والميول الدراسية الخاصة
بالطالب – بالإضافة للجانب الصحي – الجانب الاجتماعي والاقتصادي للطالب – ولى امر
التلميذ وتوقيعه)،وبشكل مفصل أكثر تشتمل البيانات السابقة على بيانات أكثر تفصيل
مثل:
المعلومات الشخصية للطالب
الإسم رباعي, السن وتاريخ الميلاد.
محل الإقامة, رقم جواز السفر, تاريخ الهوية الخاصة بالطالب.
مكان الولادة, المرحلة الدراسية للطالب.
الجنسية ورقم السجل المدني والإقامة, رقم الطالب الخاص بالمدرسة.
اسم ولى الأمر الطالب, اسم والدة الطالب, عدد أفراد الأسرة.
الجانب الصحي للطالب/الطالبة, الجانب النفسي للطالب/ الطالبة.
الجانب الاجتماعي والاقتصادي للطلبة, اسم ولي أمر الطالب.
كيفية الحصول على نموذج استمارة المعلومات الشخصية للطالب 1443
يستطيع الطلاب
وأولياء الأمور الحصول على نموذج الاستمارة
من خلال القيام بمليء البيانات الشخصية
المطلوبة فيها، ثم التأكيد عليها والقيام بإرسالها للمدرسة المراد دخول الطالب إليها
من خلال عدد من الروابط عن طريق الآتي:
رابط الاستمارة
الخاص بالمعلومات الشخصية للطالب
يتم ملئها بطريقة الورد.
رابط الاستمارة
الخاص بالمعلومات الشخصية للطالب
pdf.
نموذج استمارة الفحص الطبي للطالب 1443عبر نظام نور الإلكتروني
نموذج الاستمارة
الخاص بالفحص الطبى لدى الطالب للتأكد من سلامته البدنية عند تقديمه لأحد المدارس،
فهو نموذج تتعرف من خلاله المؤسسة على مدى سلامة الطفل أو الطالب، وهذا كإجراء احترازي
يساعد المدارس على كشف بعض الأمراض لدى الطلاب والطالبات.
وبالتالي الحصول على الخدمات الطبية الممتازة
والمتابعة والتقييم الدوري من الأطباء للحالات التي يصبح لديها مشاكل، وتشمل استمارة
نموذج الفحص الطبي معلومات متعددة مثل:
هل كان للطفل أعراض مرضية بمرض مزمن يعانى منه في التاريخ الطبى للعائلة.
هل هناك توفير رعاية صحية يكون مناسبا للطفل.
ما هي الفحوصات التي خضع لها الطفل.
ما هي الحالة الاستعدادية للطفل لأن يتعافى من المرض وما هي سبل العلاج.
ما هي الجهات الصحية التي قد تتوفر لعلاجه.
كيفية تعبئة نموذج الكشف الطبي من نظام نور 1443
يستطيع الطلاب في بداية كل عام دراسي أو عند
النقل والتحويل أن يقوموا بتعبئة استمارة
الكشف الطبى ليتحدد مدى استعداداهم
للتقديم أو حاجتهم للعناية الطبية، وهذه البيانات نستطيع إدراجها من خلال الآتي للأهمية
الصحية للطالب ولذلك فقد يكتشف لدى الطفل مرضاً معينا وولى الأمر لا يعرف أو هو لا
يشتكى من ذلك ومن أهم بيانات الاستمارة
ما يلى:
البيانات الشخصية كما سبق وحددناها.
بيانات أقرب شخص يمكن التواصل معه إذا لم يوجد ولى الأمر.
البيانات الاجتماعية للطالب كحالته المادية.
التاريخ المرضى للطالب وأسرته أي هل كان أحد من أفراد أسرته يعانى من مرض خطير ووراثي.
الفحص السريري ولابد فيه الرجوع غلى المركز الخاص بالكشف الطبى على الطالب.
فحص الفم والأسنان لعلاج المشاكل الطبية.
إرفاق التحاليل الطبية بأي فحص أو تحليل عند التقديم.
نتيجة الفحص الطبي وهي التي تقوم الوحدة الطبية بإدخالها.
ختاما لقد
تعرفنا على نموذج استمارة
المعلومات الشخصية
للطالب للعام الدراسي الجديد، وهي التي يجب على أولياء الأمور أو الطلاب تعبئتها لتقديمها
إلى المؤسسة التعليمية التي سيدرس فيها من أجل ترجيح طلبه وقبوله أو رفض الطلب إذا
كان الطفل يعانى من مشاكل صحية.