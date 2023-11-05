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أول رد من قطر على تهديدها من الاستخبارات الأمريكية

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قطر
الأحد، 05-11-2023 01:05 ص


ردت سفارة قطر في أمريكا، على مهاجمتها من قبل عضو بلجنة الاستخبارات الأمريكية التابعة لمجلس النواب الأمريكي والتهديد بالتداعيات "إذا لمست شعرة واحدة" من الأسرى الأمريكيين بقبضة حماس في غزة.

 

وقالت السفارة القطرية خلال تغريدة عبر حسابها على منصة أكس: "نستغرب قيام (لجنة الاستخبارات الأمريكية) بالترويج لمعلومات مضللة على حسابهم الرسمي، علما أن المكتب السياسي لحماس في قطر تم افتتاحه بناء على طلب أمريكي لإنشاء خطوط اتصال غير مباشرة مع حماس".

وأضافت في تغريدة أخرى: "لا يؤدي هذا إلى نتائج عكسية لجهود قطر في المفاوضات الجارية فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا لحليف الولايات المتحدة. إن نشر هذه الروايات الكاذبة يخلق عقبات أمام جهود الوساطة البناءة".

وكان عضو لجنة الاستخبارات الأمريكية، والتز بريس قال في المقابلة التي أجراها على قناة فوكس نيوز الأمريكية: "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة للغاية إلى داعمي حماس، سواء كانوا تركيا أو قطر أو غيرهم... مفادها أنه إذا لمست شعرة رأس أمريكي، فسيشعرون جميعًا بالتداعيات، وليس فقط قيادة حماس نفسها".

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