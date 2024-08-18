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بعد صدق توقعاته.. تحذير خطير من عالم الزلازل لليوم وغداً

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الأحد، 18-08-2024 10:56 ص

 

حذر عالم الزلازل الهولندي " فرانك هوجربيتس" الشهير عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" من حدث خطير خلال الأيام المقبلة.

وأوضح فرانك أن التحديث الكوكبي الجديد والتنبؤات أفادت إن هناك زلزال بقوة 7 ريختر وهو ما حدث يوم 8 أغسطس في اليابان.

وقال عالم الزلزال الهولندي إن هندسة الكواكب كانت قد كشفت عن نشاط زلزالي يوم 14 و15 الشهر الجاري وهو ما حدث أيضا، لذا يجب الحذر من الأيام المقبلة.

وحذر فرانك من يومي 18 و 19 أغسطس، نظرا لوجود 5 اقترانات كوكبية مع عطارد، حيث أظهر الرسم البياني وجود كتلة ضخمة في هذه الأيام، ما يعني حدوث زلزال قوي يستمر حتى 20 أغسطس.

وشدد هوجربيتس بضرورة الاستعداد والحذر تحديدا في أمريكا الوسطى والجنوبية وتشيلي بيرو والإكوادور وبلغاريا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وأشار فرانك إن يوم 20 أغسطس يمكن أن يشهد زلزال نتيجة حركة الأجرام السماوية واقتران الكواكب بالقمر.

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