"بعد زعم الاحتلال اغتياله.. حماس تحسم مصير قائد كتائب القسام

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الإثنين، 09-09-2024 12:11 م

 


قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، إن محمد الضيف، قائد الجناح العسكري للحركة "بخير وهو على رأس عمله".

وأكد حمدان في تصريح، أن "الأخ أبو خالد (محمد الضيف) بخير، ولا زال على رأس عمله ويمارس دوره كقائد للمقاومة".

وأضاف أن "كل ما نشر من إشاعات لم يدفعه إلى الوراء، وما زال في موقعه يمارس دوره، ورغم مرور أكثر من 330 يوما من القتال لا هو ولا جنوده ولا أركانه كلت لهم عزيمة ولا تراجعت لهم إرادة".

وعلى عكس تصريحات القيادي في "حماس"، كان الجيش الإسرائيلي "أكد مقتل محمد الضيف في الأول من أغسطس الماضي في قطاع غزة، استنادا لمعلومات استخبارية جمعتها أجهزة الجيش، والأمن العام الاسرائيلي".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي آنذاك أن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على المدعو محمد الضيف".

ولفت البيان إلى أن "الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من محمد الضيف ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس في "حماس"، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع. مع الضيف وسلامة تم القضاء على عدد آخر من المخربين".

وفي الوقت ذاته نفت حركة "حماس" "ادعاءات وأكاذيب الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل الضيف"، مؤكدة أنه "يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ويستهزئ بمقولاته الكاذبة".

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