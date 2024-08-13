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مقتل أسير وإصابة اثتتين. كتائب القسام تكشف ما حدث بين مقاتليها والأسرى

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الثلاثاء، 13-08-2024 09:57 ص

 

أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، أبو عبيدة، مقتل أسير وإصابة اثنين بجراح خطيرة جراء إطلاق نار من أحد المجندين لحراستهما.

 

وقال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام في بيان له: "في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على أسير إسرائيلي وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة".

 

وأشار أبو عبيدة إلى أنه تجري الآن محاولات لإنقاذ حياة الأسيرين الآخرين.

 

وقال أبو عبيدة: "حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الإسرائيليين"، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل، وسيتم لاحقاً الإعلان عنها.

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