بعد توزيع ثروته.. الكشف عن وصية «بن سلمان» لـ «آل الشيخ»

الإثنين، 16-11-2020
01:07 م
المصريون
كشف المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن
وصية
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
، التي علمها له، وذلك بعد الكشف عن حالته الصحية
وتاكيده على أنه وزع ورثه قبل خضوعة إلى العملية الجراحية الأخيرة التي أجراها في
نيويورك.
وقال آل الشيخ عبر حسابه بتويتر: ” أنا سويت شي وأتمنى الناس تستوعبه وتعمل
زيي في مثل حالتي، قبل عمليتي الأخيرة، قسمت ورثي وأكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى
عندي لي إلا شيء بسيط”.
وأضاف: “وقصدي تأمين أهلي بعدي، ولا يحتاجون أحد أو تصير مشاكل بينهم،
واللي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق ” .
وتابع: “علمني سيدي محمد بن سلمان
وقال لي نصاً (تركي لا يوصل لك أحد في
حاجة وترده) وهذا اللي أسويه من أكثر من 10 سنين، ويدي مخرومة وفلوسي مهيب لي” .