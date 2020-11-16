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بعد توزيع ثروته.. الكشف عن وصية «بن سلمان» لـ «آل الشيخ»

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بعد توزيع ثروته.. الكشف عن وصية «بن سلمان» لـ «آل الشيخ»

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بن سلمان وآل الشيخ
 
الإثنين، 16-11-2020 01:07 م المصريون

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن وصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي علمها له، وذلك بعد الكشف عن حالته الصحية وتاكيده على أنه وزع ورثه قبل خضوعة إلى العملية الجراحية الأخيرة التي أجراها في نيويورك.
وقال آل الشيخ عبر حسابه بتويتر: ” أنا سويت شي وأتمنى الناس تستوعبه وتعمل زيي في مثل حالتي، قبل عمليتي الأخيرة، قسمت ورثي وأكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي إلا شيء بسيط”.
وأضاف: “وقصدي تأمين أهلي بعدي، ولا يحتاجون أحد أو تصير مشاكل بينهم، واللي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق ” .

وتابع: “علمني سيدي محمد بن سلمان وقال لي نصاً (تركي لا يوصل لك أحد في حاجة وترده) وهذا اللي أسويه من أكثر من 10 سنين، ويدي مخرومة وفلوسي مهيب لي” .
 

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