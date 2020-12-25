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في تونس..

بسبب الفيروس المتحور.. الصحة تحذر المواطنين من هذا الأمر

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 25-12-2020 01:08 م متابعات- أمينة عبد العال
حذر وزير الصحة التونسية المواطنين من تفشي فيروس "كورونا" المستجد ، معلنة عن إجراءات جديدة .
و صرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية ، الدكتورة نصاف بن علية ، أن الوزير أعلن  عن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الوزارة لجميع الوافدين من المناطق التي سجلت حالات إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا ، حسبما أذاعت " إكسبراس إف إم " .
و أشارت المتحدثة إلي أنه تم غلق الحدود مع هذه المناطق كإجراء وقائي لتعزيز الجهود لمنع دخول السلالة لتونس، لافتة إلي أن السلالة الجديدة تشكل خطر من ناحية سرعة انتشارها ولكن لا يوجد معلومات عن مدي خطورتها " .
و أكدت أن الوضع الوبائي خطير جدا علي مستوي الجمهورية التونسية والعديد من المستشفيات في المناطق التي وصلت إلي طاقة استيعابها ، ومشيرة إلي أنه في الأسابيع الأخيرة لحظت إلي أنه لا يوجد التزام بقواعد التباعد الجسدي و أن هناك تراجع في ارتداء الكمامات .
 

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