الإثنين، 21-12-2020
05:54 م
أدلى تيدورس أدهانوم رئيس منظمة الصحة
العالمية، بتصريحات صادمة بشأن السلالة الجددية من فيروس كورونا
المستجد.
وقال في بيان "الوباء الجديد كوفيد ٢٠ أسرع بعشر مرات من الوباء السابق، نعم اقل خطورة ولكن ينتقل عبر الهواء واللمس وليس اللمس فقط ولا نعرف سببه حتى الان".
وذكر "أن المعلومات التي أبلغتنا بها السلطات الصحية في المملكة المتحدة بأن السلالة الجديدة (الفيروس
المتغيّر) أكثر قدرة على الانتشار، مشيرة إلى أنها تُجرى حاليًا مزيدًا من البحوث للتعرّف على سرعة هذا الانتشار، وهل يرتبط بالسلالة الجديدة نفسها أم توجد عوامل أخرى متداخلة، ومن المعلومات المبدئية نعرف أن السلالة المتغيرة لا تسبب درجةً أشد من المرض، والدراسات لا تزال تجري على المصابين بهذه السلالة مقارنة بالمصابين بفيروس كورونا
".
وقال "قد يكون هناك تغيُّر في قابلية العدوى والإصابة بهذه السلالة، بالإضافة إلى انخفاض أداء الاختبارات التشخيصية التي تستخدم الجين (S)، ولكن لا يوجد حتى الآن دليل على تغيُّرات في فعالية اللقاحات المنتظرة أو قدرة المصاب على إنتاج أجسام مضادة للفيروس
".