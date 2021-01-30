«بايدن» يوجه صدمة كبيرة لدولة عربية بعد تطبيعها مع إسرائيل

السبت، 30-01-2021
09:45 ص
المصريون
مع توقيع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن
سلسلة أوامر تنهي
قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب
، انتشر على منصات التواصل منشور عن أن الإدارة الجديدة
حذفت قرار ترامب
حول الصحراء الغربية
.
وجاء في المنشور الذي حظي بمئات المشاركات على مواقع التواصل:
“الإدارة الأمريكية الجديدة تحذف قرار ترامب
حول الصحراء الغربية
”.
واستند متداولو الخبر في تأييد ادعائهم إلى أن قرار ترامب
لم يعد موجوداً على موقع البيت الأبيض، وبالفعل فإن البحث عن اسم القرار على موقع البيت
الأبيض يؤدي إلى علامة Error 404.
وأشارت وكالة “أ ف ب” إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة
جو بايدن
لم تلغ القرار، كما أنها لم تصدر أي موقف أو بيان بشأن الصحراء الغربية
حتى
تاريخ إعداد التقرير.
وفي سياق الرد على موقف الإدارة الجديدة من اعتراف ترامب
بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: “نحاول التأكد
من فهمنا الكامل لكل الالتزامات السابقة لضمان هذه الاتفاقيات وهذه مسألة ننظر فيها
حاليا”، ما يعني أن أي قرار جديد لم يتخذ بعد.
وجاء اعتراف ترامب
بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
مترافقا
مع الاعتراف بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.