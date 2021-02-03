بايدن يصدر قرارات جديدة للهجرة

الأربعاء، 03-02-2021
09:39 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن
علي ثلاثة أوامر تنفيذية تقلل من الممارسات
الهجرة
المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب
.
ومن أهم هذه القرارات جمع شمل الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم بسبب سياسة
" ترامب
" والتي وصفها مسئول في الإدارة بأنها " فشل أخلاقي ، لافتا
إلي أنه كان شديد التركيز علي الجدار ولم يفعل شيئا لمعالجة الأسباب الجذرية لمجيء
الناس إلي الحدود الجنوبية ، حسبما نشرت شبكة " إن بي سي نيوز "
الأمريكية .
وصرح بايدن
للحفيين بعد توقيع القرارات بأنه لا يضع قانون جديد ولكنه يقضي
علي السياسة السيئة .