الأربعاء 03 فبراير 2021
توقيت مصر 10:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الصحة العالمية تحذر من توزيع لقاحات " كورونا"

رحيل بطل بريطانيا

إيفانكا ترامب تعلن عن ثروتها.. رقم صادم

تردد قناة " بي إن سبورت" المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي والدحيل

بالصور.. سيدة تلد توأمًا مختلفي اللون في واقعة نادرة

للمرة الثانية.. انفجار صاروخ المستقبل لنقل البشر إلي القمر

الصحة العالمية من " ووهان " تكشف أسرار جديدة عن " كورونا "

بايدن يصدر قرارات جديدة للهجرة

المتهم بهتك عرض فنانة: «كنت هسرقها بس طلعت حلوة ومثيرة»

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

بايدن يصدر قرارات جديدة للهجرة

بايدن
بايدن
 
الأربعاء، 03-02-2021 09:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن علي ثلاثة أوامر تنفيذية تقلل من الممارسات الهجرة المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب .
ومن أهم هذه القرارات جمع شمل الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم بسبب سياسة " ترامب" والتي وصفها مسئول في الإدارة بأنها " فشل أخلاقي ، لافتا إلي أنه كان شديد التركيز علي الجدار ولم يفعل شيئا لمعالجة الأسباب الجذرية لمجيء الناس إلي الحدود الجنوبية ، حسبما نشرت شبكة " إن بي سي نيوز " الأمريكية .
وصرح بايدن للحفيين بعد توقيع القرارات بأنه لا يضع قانون جديد ولكنه يقضي علي السياسة السيئة .
 

إقرأ ايضا

السير توم

رحيل بطل بريطانيا

بايدن

بايدن يفاجيء دول الخليج بقرار غير متوقع

فجر السعيد

فجر السعيد تعلن عن قرار صادم: استودعكم الله .. قراري لا رجعة فيه

أخبار متعلقة

بايدن

بشري سارة من "بايدن " للعالم.. قوانين سهلة للحصول علي الجنسية الأمريكية

ارشيفية

الولايات المتحدة تحذر من أكبر تهديد إرهابي في 2021

ترامب

قرارات جديدة لـ" ترامب" في يوم رحيله عن البيت الأبيض

ميلانيا ترامب

صادم.. هذا ما كانت تفعله ميلانيا ترامب وقت اقتحام الكونجرس

ترامب

التحقيق مع ترامب بالرغم من اعتذاره وارتفاع حالات الوفاة

thumbs_b_c_65436ee42a4e25bdc0c1b3378f421eb8

رسميًا.. الكونجرس يعتمد «بايدن» رئيسًا لأمريكا و«ترامب» يستسلم