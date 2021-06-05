السبت 05 يونيو 2021
توقيت مصر 19:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إثيوبيا تهاجم مصر بعد نشر تسريب «آبي أحمد»

وفاة شقيقة الفنان محمود عبدالعزيز

تقرير تونسي يفجر مفاجأة: فرجاني ساسي انضم لنادي الريان القطري

بالفيديو.. عبير موسى تسقط في نافورة أثناء احتجاجها ضد الإخوان

تركيا تُمهل معتز مطر شهرًا لمغادرة أراضيها

بيان عاجل من شرطة تبوك بالسعودية

مقتل مستشار قاسم سليماني في سوريا

عمرو سعد: طلبت نقل دلال عبدالعزيز لمنزلها بعد ما زرتها

تحذير طبي.. هذا النوع من الريجيم يؤدي إلى العُقم

بيان عاجل من المستشار صاحب "كنز الزمالك" يفجر مفاجآت

ADS
 

بالفيديو.. عبير موسى تسقط في نافورة أثناء احتجاجها ضد الإخوان

received_765584367437784
بالفيديو.. عبير موسى تسقط في نافورة أثناء احتجاجها ضد الإخوان
Native
السبت، 05-06-2021 05:05 م


أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي دخولها في اعتصام مفتوح بساحة باردو في العاصمة، تنديدا بما سمته ''منظومة الإخوان'' وللمطالبة برحيل راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.

وتوافد أنصار الحزب منذ صباح اليوم السبت، إلى ساحة باردو، حيث انطلقت مسيرة نحو محيط البرلمان وذلك للمطالبة بـ''تحرير البرلمان من دكتاتورية الإخوان''، وفق شعار المسيرة.

ومنعت الوحدات الأمنية مسيرات أنصار الحزب من دخول ساحة باردو واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، قبل أن تقتحم عبير موسي مع مناصريها الحاجز الأمني وتدخل الساحة.

وأثناء محاولتها تجاوز الحاجز الأمني، سقطت عبير موسي في ''نافورة'' باردو، دون أن يمنعها ذلك من مواصلة المشاركة في الفعالية التي تخللتها عمليات تدافع واشتباك بالأيدي مع قوات الأمن.
 

إقرأ ايضا

download

مقتل مستشار قاسم سليماني في سوريا

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان المدينة ومكة المكرمة من طقس اليوم

غابات الامازون

كارثة في البرازيل بسبب غابات الأمازون

أخبار متعلقة

غرق-مركب

غرق 57 شخصًا في تحطم مركب هجرة غير شرعية قُبالة تونس