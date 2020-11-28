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بالصور.. انفجار يهز الرياض والكشف عن عدد القتلى والمصابين

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الانفجار
 
السبت، 28-11-2020 02:42 م المصريون

اهتزت مدينة الرياض اليوم السبت، على وقع انفجار ضخم وقع في أحد المطاعم بالعاصمة، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.
وأعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم، السبت، مصرع شخص على الأقل وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار بسبب تسرب غاز في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال الدفاع المدني السعوي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين".
وأشار الدفاع المدني السعودي، إلى حدوث أضرار مادية في الموقع والمحلات المجاورة وإلى أن حالة المصابين مستقرة.
وشارك مواطنون مشاهد وصورا تظهر حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكان وبالمحلات التجارية.



 

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