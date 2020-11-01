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ارتكبوا عشرات الجرائم.. شرطة السعودية تفتك بهؤلاء

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ارتكبوا عشرات الجرائم.. شرطة السعودية تفتك بهؤلاء
 
الأحد، 01-11-2020 05:43 م
تمكن رجال الأمن في العاصمة السعودية الرياض، من ضبط 3 أشخاص، ارتكبوا عشرات الجرائم.


وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض (ثلاثة مواطِنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم.

وذكر أن هذه الجدرائم تمثلت في السطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما فيها من أجهزةٍ إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال، وسرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم.

وتايع أنه "تم استرداد معظمها، وقد بلغت قيمة مسروقاتهم (232,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".

 

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