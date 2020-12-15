كاهن وفتاة داخل مكتبه.. فيديو غير أخلاقي يهز العراق
ارشيفية
الثلاثاء، 15-12-202010:46 صالمصريون
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، في العراق على وقع انتشار فيديو نشرته فتاة
عراقية، تكشف فيه تفاصيل صادمة عن تعرضها للاعتداء غير الأخلاقي عندما كان عمرها
11 عامًا، على يد كاهن داخل مكتبه الخاص.
وقالت الفتاة وتدعى "جوان"، في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع
التواصل الاجتماعي : "عندما كنت طفلة صغيرة أبلغ من العمر 11 عامًا، حيث كان
التناول الأول، وهو من أهم المناسبات المفرحة في الطفولة، وإذ بهذا الكاهن
يستدرجني إلى مكتبه الخاص، وتعرضت إلى لمسات غير مريحة مع تعليقات جنسية إباحية".
وأضافت: "كنت حينها طفلة لم أدرك ما حدث، ولم تعلم عائلتي بالأمر، لم
أنس أبدا ما حدث، وطالما رافقني هذا الشعور غير المريح، ومع الوقت وبحكم تخصصي،
أدركت أن ما تعرضت له وقتها كان اعتداء جنسيًا".
وذكرت "جوان" أنها، توجهت للكنيسة، قبل أكثر من عامين، وتقدمت
بشكوى رسمية ضد هذا الكاهن، في المحكمة الكنسية، "وصارت جلسة مصارحة، وواجهته
بالأفعال الجنسية التي قام بها، ولكنه أنكر كل شيء وهدد بالانتحار وطعن بشخصيتي
بدلًا من الطعن في القضية".
وقالت الفتاة الضحية :" رغم توقيعنا على سرية المحاكمة وعدم الخروج
للإعلام، كما أنني تنازلت عن حقي في أي تعويضات مادية، فإن الطرف الآخر لم يلتزم
بالقوانين الكنسية وأفشى سرية المحكمة ونشر تفاصيل القضية داخل مجتمع عينكاوة حتى
صرت معروفة للناس وتعرضت للكثير من الضغوطات إضافة إلى التهديدات والعنف اللفظي
الذي تعرضت له اجتماعيًا"
وأشارت إلى أنه نتيجة لتحركات الكاهن، فإنها تعرضت للإقصاء الاجتماعي
والتشكيك في مصداقيتها حتى أنهم كانوا يتساءلون إن كنت أرتدي ملابس شفافة أو أن
جسدي كان مثيرًا وقت الاعتداء، حسب قولها.