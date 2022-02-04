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برعاية وزير الموارد البشرية وبتنظيم معهد الإدارة العامة

انطلاق مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي" في 9 فبراير القادم

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الجمعة، 04-02-2022 05:09 م

الخبر: تستعد العاصمة الرياض لاحتضان مؤتمر "الابتكار ومستقبل العمل الحكومي" الذي يدشن برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وينظمه معهد الإدارة العامة، يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير  2022 ، يستمر على مدى يومين.
وأكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان أن المؤتمر يهدف إلى استشراف المستقبل وتحفيز ثقافة الابتكار في ممارسة العمل الحكومي. مشيراً إلى أن المعهد ينظم هذا المؤتمر انطلاقاً من دوره كرائدٍ وشريكٍ متميز في دعم التنمية الإدارية، ومواكبة للتوجهات العالمية في الابتكار الحكومي، حيث سيتناول المؤتمر محاور وموضوعات تتعلق بالابتكار في مجال العمل الحكومي، وتستشرف مستقبله، كما يلقي الضوء على عددٍ من الممارسات التطبيقية والتجارب المحلية والإقليمية والدولية الرائدة التي كان لها إسهام في تحقيق كفاءة التنمية الإدارية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.
 

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