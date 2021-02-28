الأحد، 28-02-2021
10:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بعثت 250 شخصية عالمية رسالة إلي الرئيس الأمريكي جو بايدن
لدعم قرار
الولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة التامة و الكاملة للمغرب علي صحرائه مؤكدين
أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد و الدائم لهذا النزاع .
و نشرت الرسالة في تغريدة لوزير
الشئون الخارجية الإيطالي و السفير الأسبق لدي الولايات المتحدة و إسرائيل ، جوليو
تيرزي ، وتضم 250 توقيع لشخصيات مرموقة من جميع أنحاء العالم ، اعتبروا أن الحكم
أن الحكم الذاتي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة المحتجزين الذين يعيشون في مخيمات
تندوف بالجزائر ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن الموقعون أكدوا عن قناعتهم بأن
الولايات المتحدة، برئاسة بايدن
، ستواصل دفع قضية الصحراء نحو حل عادل ودائم بفضل دعمها
المستمر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مثمنين التنمية التي شهدتها الصحراء المغربية
،
في جميع المجالات، وتسجيلها معدلات تنمية بشرية مشرفة، مشيرين إلى أن هذه المكانة تحققت
بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس في
2015.