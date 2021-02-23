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المغرب تعلن عن إجراءات جديدة بسبب حالات كورونا المتحور

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 23-02-2021 10:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل حالات جديدة من السلالة البريطانية المتحورة بلغت 21 حالة ليرتفع عدد الحالات التي تم الكشف عنها إلي 24 حالة ، لافتة إلي أنه لم يتم تسجيل حالات من السلالتين الجنوب أفريقية أو البرازيلية .
وبالرغم من انخفاض عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس " كورونا" في المغرب إلا أن ظهور الحالات للسلالة المتحورة أجبر السلطات علي تمديد الإجراءات الاحترازية لتطويق الفيروس و الحد من انتشاره ، حسبما نشرت الصحافة المحلية .
جدير بالذكر أن المغرب  أطلق بشكل رسمي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في آواخر شهر يناير المنصرم، لقاحي "سينوفارم" الصيني، و"أسترازينيكا" البريطاني ، وبلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا إلى حدود اليوم الاثنين، أزيد من مليونين و 552 ألف شخص، فيما وصل عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التطعيم ضد الفيروس 23 ألف و 667 شخصا.   
 

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