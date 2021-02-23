المغرب تعلن عن إجراءات جديدة بسبب حالات كورونا المتحور

الثلاثاء، 23-02-2021
10:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الصحة
المغربية عن تسجيل حالات جديدة من السلالة البريطانية المتحورة بلغت 21 حالة
ليرتفع عدد الحالات التي تم الكشف عنها إلي 24 حالة ، لافتة إلي أنه لم يتم تسجيل
حالات من السلالتين الجنوب أفريقية أو البرازيلية .
وبالرغم من انخفاض
عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس " كورونا
" في المغرب إلا أن ظهور
الحالات للسلالة المتحورة أجبر السلطات علي تمديد الإجراءات الاحترازية لتطويق
الفيروس و الحد من انتشاره ، حسبما نشرت الصحافة المحلية .
جدير بالذكر أن المغرب أطلق بشكل رسمي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا
المستجد في آواخر شهر يناير المنصرم، لقاحي "سينوفارم" الصيني، و"أسترازينيكا"
البريطاني ، وبلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا
إلى
حدود اليوم الاثنين، أزيد من مليونين و 552 ألف شخص، فيما وصل عدد المستفيدين من الجرعة
الثانية من التطعيم ضد الفيروس 23 ألف و 667 شخصا.