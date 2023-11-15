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تعليق مفاجئ من البيت الأبيض على اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء

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تعليق مفاجئ من البيت الأبيض على اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء

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أمريكا
الأربعاء، 15-11-2023 10:23 ص


علق البيت الأبيض، على بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة،قائلا: "يجب حماية المستشفيات والمرضى".
وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان مقتضب: "لن نعلّق بالتفصيل على العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية".
وأضاف: "كما قلنا من قبل، نحن لا نؤيّد قصف مستشفى من الجوّ، ولا نريد أن نرى تبادلاً لإطلاق النار يحصل داخل مستشفى يجد فيه أبرياء وأناس لا حول لهم ومرضى يبحثون عن الرعاية الصحية التي يستحقّون، أنفسهم عالقين في مرمى النيران. يجب حماية المستشفيات والمرضى".

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