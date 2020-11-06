الكويت.. جريمة شنعاء من مصري بحق زوجته

الكويت.. جريمة شنعاء من مصري بحق زوجته



كشفت وسائل إعلام كويتية أن طبيبًا مصريًا شرع في قتل زوجته دهسًا ألقي عليه القبض بمنطقة ميدان حولي.



وذكرت أن الطبيب اقتيد من قبل دوريات النجدة الى النظارة للشروع في قتل زوجته دهسا.



وكانت عمليات الداخلية 112 تلقت بلاغا عن حادث دهس في منطقة ميدان حولي، وبانتقال رجال النجدة تبين ان الواقعة عبارة عن دهس متعمد من قبل زوج وهو طبيب لزوجته المصرية بعد خلاف بينهما ومغادرتها ليسارع الزوج خلفها ويقوم بدهسها حسبما ذكرت فى اقوالها .



وأسعفت الزوجة الى مستشفى مبارك فى حالة غير مستقرة ،وتم توقيف الزوج تمهيدا للتحقيق معه، على ان توجه له تهمة الشروع فى القتل، كما جرى التحفظ على المركبة .