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الكويت.. أمر إداري ينتصر لهؤلاء

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الكويت.. أمر إداري ينتصر لهؤلاء
 
الإثنين، 02-11-2020 06:38 م
أصدرت السلطات الكويتية اليوم الاثنين قرارًا جديدًا بشأن رجال الإطفاء.

ووجه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام في أمر إداري بتأدية التحية العسكرية باليد بجميع الأوقات إلى ضباط قوة الاطفاء العام تعديلا للبند رقم (1/أ )من (ثالثا) من الأمر الإداري رقم 3 لسنه 1994 وتعديلاته.

ونص الامر الاداري بتعديله الاخير والصادر صباح اليوم الموافق 2 /11/ 2020 على «تؤدى التحية العسكرية باليد الى سمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ورؤساء الدول والسفراء والضباط من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام».
 

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