ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالكويت

الخميس، 22-10-2020
03:23 م
محمد فضل- متابعات
سجلت الكويت
اليوم، الخميس، ارتفاع
ا كبيرًا في عدد الإصابات
والوفيات
المسجلة بفيروس كورونا
المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويت
ية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم
الخميس، تسجيل 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة
الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 119420 حالة.
وأضافت الصحة الكويت
ية أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 730
حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 798 حالة من فيروس كورونا
المستجد، خلال الـ24
ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا
في دولة الكويت
إلى
110714 حالة.
ودعت الصحة الكويت
ية المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية
وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني من أجل المساهمة
في احتواء انتشار الفيروس.