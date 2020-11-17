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الكويت تعلن عن خطتها لعودة العمالة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-11-2020 09:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مبارك الحريص وزير الدولة لشئون الخدمات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي ، أنه سيتم قريبا تنفيذ المرحلة الأولي من خطة عودة العمالة المنزلية التي تحمل إقامة سارية إلي الكويت ليبدأ بعدها باقي العمالة إلي البلاد .
و أضاف في تصريحات صحفية أنه عقد اجتماع موسعا مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود ونائبه علي الفوزان للتنسيق والتشاور و تنفيذ المرحلة الأولي من عودة العمالة المنزلية مباشرة إلي الكويت لافتا إلي أنه في القريب ستعود العمالة التي تحتاجها الكويت .
جدير بالذكر أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية، يقوم الكويتيون بتسجيل بيانات العمالة المنزلية التي تحتاج العودة مباشرة إلى الكويت من أصحاب الإقامات السارية عليها، على أن يلي ذلك إجراء ترتيبات للعمالة المنزلية المنتهية إقامتهم، والتي يحتاج المواطنون الكويتيون إلى عودتهم للعمل، على أن يتم حجرهم مؤسسيا في المحاجر والشاليهات بتكلفة تبلغ نحو 30 دينارا يوميا، شاملة الوجبات الثلاث لمدة 14 يوما، في الوقت الذي تطالبه فيه بعض الجهات بخفض مدة الحجر المؤسسي إلى أسبوع أو 10 أيام.
 

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