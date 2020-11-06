الجمعة 06 نوفمبر 2020
توقيت مصر 17:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البيت الأبيض يتأهب لاستقبال "بايدن" بسبب جورجيا وبنسلفانيا

قرار صادم من الاتحاد الأوروبي بشأن محمد صلاح

قبل النهائي المرتقب.. "موسيماني" يوجه أكبر استفزاز للزمالك

رسميًا.. "البدري" يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب

أمر خطير.. القنوات الأمريكية توجه الضربة القاضية لـ"ترامب"

مفاجأة.. عرض عشرات الفتيات للزواج في السعودية

الكويت: 17 مليون دينار و مازالت منظومة التعليم فاشلة

الرجاء ينفي رحيله مدربه بعد وداع بطولة أفريقيا

رسميا الأهلي يحسم صفقة بدر بانون

سيناتور أمريكي يعلن عن انتهاكات خطيرة في الانتخابات الرئاسية

ADS
 

الكويت: 17 مليون دينار و مازالت منظومة التعليم فاشلة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 06-11-2020 02:44 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الكويتي أن الإدارات المعنية بتنفيذ مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم في الكويت قد فشل في تنفيذه .
 وأشار التقرير إلي أن مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم يأتي ضمن مشاريع جودة التعليم الواردة بالخطة الإنمائية للدولة ، لافتا إلي أن 17 مليون دينار كويتي تم إنفاقها علي المشروع خلال السنوات العشر الماضية ، حسبما نشرت صحيفة " القبس " الكويتية .
و لفت التقرير إلي أن نسبة الإنجاز للمشروع وصلت %48.3 فقط على الرغم من انتهاء الفترة الزمنية المقدرة لإنجازه في 31 مارس الماضي .
وحسب التقارير الخاصة بالمخالفات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة التربية عن السنة المالية 2020 - 2019، فإن التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع بلغت نحو 182.4 مليون دينار على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من 1 أبريل 2009 وينتهي في 31 مارس 2020، وتبين من الفحص تدني معدلات الصرف على المشروع خلال سنوات تنفيذه التي لم تتجاوز %48.3 من إجمالي الاعتمادات الصرفية المدرجة لتغطية الصرف عليه منذ اعتماده، الأمر الذي يترتب عليه تأخر الاستفادة من المشروع في الوقت المحدد له.
كما ذكر التقرير حالة من التدني كذلك في معدلات الصرف على مشروع رخصة المعلم التي لم تتجاوز %48.5 من إجمالي الاعتمادات المخصصة منذ السنة المالية 2017/‏‏‏2016 حتى السنة المالية 2020/‏‏‏2019.
 

إقرأ ايضا

image

البيت الأبيض يتأهب لاستقبال "بايدن" بسبب جورجيا وبنسلفانيا

33523-الرئيس-الامركى

أمر خطير.. القنوات الأمريكية توجه الضربة القاضية لـ"ترامب"

ارشيفية

سيناتور أمريكي يعلن عن انتهاكات خطيرة في الانتخابات الرئاسية

أخبار متعلقة

ارشيفية

الكويت تتلقي مليون جرعة لقاح " كورونا" وتحدد الفئات المستحقة

ارشيفية

الكويت ترحل 70% من العمالة الوافدة

thumbs_b_c_a39b1b943b0cda6a92ab9a8d8cf6124b

معلمو الكويت يتلقون أسعد خبر منذ ظهور "كورونا"

image

الكشف عن فضائح صادمة.. ماذا يحدث في الكويت؟

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

قرارات جديدة للكويت لإنهاء الخلاف الخليجي

thumbs_b_c_a39b1b943b0cda6a92ab9a8d8cf6124b

فيديو مضحك.. لص يختبئ في سندرة حمام بالكويت