الكويت: 17 مليون دينار و مازالت منظومة التعليم فاشلة

الجمعة، 06-11-2020
02:44 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الكويت
ي أن الإدارات المعنية بتنفيذ
مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم
في الكويت
قد فشل في تنفيذه .
وأشار التقرير إلي أن مشروع
المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم
يأتي ضمن مشاريع جودة التعليم
الواردة بالخطة
الإنمائية للدولة ، لافتا إلي أن 17 مليون دينار كويتي تم إنفاقها علي المشروع
خلال السنوات العشر الماضية ، حسبما نشرت صحيفة " القبس " الكويت
ية .
و لفت التقرير إلي أن نسبة الإنجاز للمشروع وصلت
%48.3 فقط على الرغم من انتهاء الفترة الزمنية المقدرة لإنجازه في 31 مارس الماضي
.
وحسب
التقارير الخاصة بالمخالفات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة
التربية عن السنة المالية 2020 - 2019، فإن التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع بلغت
نحو 182.4 مليون دينار على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من 1 أبريل 2009 وينتهي في 31 مارس
2020، وتبين من الفحص تدني معدلات الصرف على المشروع خلال سنوات تنفيذه التي لم تتجاوز
%48.3 من إجمالي الاعتمادات الصرفية المدرجة لتغطية الصرف عليه منذ اعتماده، الأمر
الذي يترتب عليه تأخر الاستفادة من المشروع في الوقت المحدد له.
كما
ذكر التقرير حالة من التدني كذلك في معدلات الصرف على مشروع رخصة المعلم التي لم تتجاوز
%48.5 من إجمالي الاعتمادات المخصصة منذ السنة المالية 2017/2016 حتى السنة المالية
2020/2019.