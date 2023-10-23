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جنرال أمريكي يكشف عن الأسلحة التي تجهزها إسرائيل لاجتياح غزة بريًا

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جنرال أمريكي
الإثنين، 23-10-2023 10:39 ص



تحدث الجنرال الأمريكي المتقاعد جيمس "سبايدر" عن استراتيجية إسرائيل المحتملة إذا قررت المضي قدمًا في التوغل البري في قطاع غزة.
وقال ماركس إن الأمر سيكون "أكثر من مجرد دبابات، إنها فرق أسلحة قتالية. لذا، هناك مشاة راكبة، وهناك قوات مدرعة، وهناك مدفعية، وما إلى ذلك. وسيكون الأمر مسبوقًا بمعلومات استخباراتية جيدة".
وأضاف أن "لدى إسرائيل قوة بحرية. لديهم ما يسمى بالكورفيت وهي سفن هجومية صغيرة. لديهم 45 زورق دورية ولديهم 10 آلاف بحار في الخدمة الفعلية".وفقا لـ CNN .
وتابع بالقول إن إسرائيل تحاول استهداف "القادة السياسيين والعسكريين لحركة حماس"، موضحًا أنهم "يريدون ملاحقتهم، ومن المحتمل أن تكون لديهم مهمة قتل أو أسر... الشيء الثاني الذي يريدون ملاحقته هو مجمع الأنفاق الواسع".

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