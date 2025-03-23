كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت، عن مقطع فيديو جديد يوثق اللحظات الأخيرة في حياة يحيى السنوار رئيس حركة حماس.

ويظهر السنوار في الفيديو جالسًا على أريكة، يبدو منهكًا ومصابًا بجروح، داخل منزل في مدينة رفح، حيث تم استهدافه من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر 2024.

ووفقا لما نشرته صحيفة إسرائيل هيوم، فإن الفيديو الذي تبلغ مدته 36 ثانية تم تصويره بواسطة مقاتلين من "الكتيبة 450" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملية مطاردة السنوار التي انتهت باغتياله في ما يُعرف بـ"البيت الأحمر".

وأوضحت الصحيفة أن السنوار كان مسلحًا ببندقية كلاشينكوف، مرتديًا سترة قتالية، ومجهزًا بقنابل يدوية، إلا أنه أُصيب في ذراعه اليمنى خلال الاشتباك مع القوات الإسرائيلية.

وتابعت: ألقى السنوار قنبلتين يدويتين على قوات الاحتلال بقيادة الرائد هود شريبمان، الذي لقي مصرعه لاحقًا في معارك داخل قطاع غزة. بعد ذلك، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها باتجاه المبنى، بينما أرسل الجيش طائرة مسيرة لاستطلاع الوضع داخل المنزل

أشار الرائد شريبمان، قبل مقتله، إلى أن الطائرة المسيرة التقطت صورة لرجل يرتدي سترة قتالية، يجلس على الأرض ويلقي الحجارة على الطائرة المسيرة. ومع ذلك، ذكر أن التسجيل الأول للطائرة اختفى، بسبب عدم الضغط على زر التسجيل في الوقت المناسب.

لكن لاحقًا، أُعيد إدخال الطائرة إلى المبنى، وهذه المرة تم تفعيل التسجيل، ليظهر السنوار جالسًا على الأريكة، منهكًا تمامًا، دون أن يبدي أي محاولة لمهاجمة الطائرة المسيرة أو الرد على إطلاق النار.

عقب ذلك، استهدفت الدبابات الإسرائيلية المنزل بقذائف إضافية، ليتم بعدها إدخال الطائرة المسيرة مرة أخرى، حيث التقطت مشهدًا أخيرًا يظهر فيه السنوار وهو يرمي عصا باتجاه الطائرة قبل أن يتلقى المبنى قصفًا جديدًا أودى بحياته.