الإثنين، 02-11-2020
10:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصادر بقصر كينزنجتون في بريطانيا أن الأمير وليام
قد أصيب بفيروس "
كورونا" المستجد في إبريل الماضي في وقت مقارب لإصابة والده الأمير تشارلز
بنفس الفيروس .
و أبقي الأمير وليام
الثاني في
الترتيب لولاية العرش وحفيد الملكة إليزابيث ، إصابته سرا لأنه لم يرغب في إثارة قلق البلاد ، حسبما نشرت
صحيفة " الصن " البريطانية .
و أضاف في تصريحاته للصحيفة :" تدث أمور مهمة ولم أرغب في إثارة قلق
أحد ، لافتا إلي أنه خضع للعلاج علي أيدي أطباء القصر و اتبع الإرشادات الحكومية
بعزل نفسه في منزل العائلة " أنمر هول " في نورفولك .
و أشار إلي أنه أجري 14 لقاء عبر الهاتف و الاتصال المرئي خلال إبريل
الماضي .
و قالت مصادر للصحيفة أن الأمير كان يعاني من إصابة شديدة و عاني من صعوبة
في التنفس في أحدي مراحل إصابته مما أثر ذعر من حوله .