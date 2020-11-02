الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تحذر مواطنيها في هذه الدولة

«شكري» يرد على تصريحات «ترامب» بإمكانية تفجير سد النهضة

العاهل السعودي يعزي رئيس هذه الدولة

مفاجأة.. موسيماني يستقدم مواطنه العالمي لدعم هجوم الأهلي

يقتل زوجته بعد معاشرتها فجرًا والسبب صادم!

وفيات كورونا تتخطى الـ 1.2 مليون شخص في العالم

أول صور من حفل زفاف الفنانة درة على هاني سعد

شاهد.. مصري يهشم 56 سيارة في إيطاليا

قرار عاجل بحق سائق الميكروباص في حادث البدرشين

الإيداع بدار رعاية.. قرارات قوية بحق طفل المرور

ADS
 

القصر الملكي يعلن إصابة الأمير بفيروس " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 02-11-2020 10:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصادر بقصر كينزنجتون في بريطانيا أن الأمير وليام قد أصيب بفيروس " كورونا" المستجد في إبريل الماضي في وقت مقارب لإصابة والده الأمير تشارلز بنفس الفيروس .
و أبقي الأمير وليام  الثاني في الترتيب لولاية العرش  وحفيد الملكة إليزابيث ، إصابته سرا لأنه لم يرغب في إثارة قلق البلاد ، حسبما نشرت صحيفة " الصن " البريطانية .
و أضاف في تصريحاته للصحيفة :" تدث أمور مهمة ولم أرغب في إثارة قلق أحد ، لافتا إلي أنه خضع للعلاج علي أيدي أطباء القصر و اتبع الإرشادات الحكومية بعزل نفسه في منزل العائلة " أنمر هول " في نورفولك .
و أشار إلي أنه أجري 14 لقاء عبر الهاتف و الاتصال المرئي خلال إبريل الماضي .
و قالت مصادر للصحيفة أن الأمير كان يعاني من إصابة شديدة و عاني من صعوبة في التنفس في أحدي مراحل إصابته مما أثر ذعر من حوله .
 

إقرأ ايضا

666a1ff7-033b-43c4-96f1-65b0158c55ee_16x9_1200x676_0

الكويت تحذر مواطنيها في هذه الدولة

12211180_p

وفيات كورونا تتخطى الـ 1.2 مليون شخص في العالم

voituve-1024x512

شاهد.. مصري يهشم 56 سيارة في إيطاليا

أخبار متعلقة

ترامب

ترامب يهدد هؤلاء بإقالتهم فور فوزه بالرئاسة

ارشيفية

هلع في بريطانيا عقب إعلان الإغلاق التام

ارشيفية

أرقام قياسية صادمة للإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

ارشيفية

الكويت تتلقي مليون جرعة لقاح " كورونا" وتحدد الفئات المستحقة

ارشيفية

قفزة جديدة في الإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

رئيس وزراء بريطانيا

جونسون يعلن استقالته لهذا السبب