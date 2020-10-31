السبت، 31-10-2020
09:33 ص
متابعات- الدويني فولي
سجلت الولايات المتحدة
عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا
أمس الجمعة،
حيث سجلت 94 ألف حالة خلال 24 ساعة .
و يعتبر هذا الرقم من الإصابات الأعلى منذ تفشي كورونا
في الولايات المتحدة
حسبما أعلن إحصاء جامعة " جونز هوبكنز " .
و بتسجيل هذه الأرقام فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلي 9مليون و 43 ألف بينا
ارتفع إجمالي الوفيات إلي 229.676 حالة وفاة .
ويعتبر وباء " كوفيد_19 " أسوء أزمة صحية تمر بها أمريكا منذ الأنفلونزا
الإسبانية عام 1918 ويعتبر أسوء ركود اقتصادي تمر به منذ أزمة 1929 .