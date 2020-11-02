ترامب يهدد هؤلاء بإقالتهم فور فوزه بالرئاسة

الإثنين، 02-11-2020
10:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
توعد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بإقالة بعض الأشخاص في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية ، المقرر
إجرائها غدا ، ومن أبرز هذه الشخصيات هو أنطوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية
.
و كان فاوتشي انتقد
إستراتيجية ترامب
في إدارة أزمة " كورونا " مما دفع البيت الأبيض للرد
عليه واتهامه بالسعي إلي إضعاف الرئيس المرشح لولاية ثانية ، حسبما نشرت "
الوطن " .
و أشار فاوتشي في بعض
التصريحات الإعلامية إلي أن ترامب
لم يعد يأخذ بنصائحه ،قائلا :" فجأة لم
يعودوا يرغبون في الاستماع إلي رسالتنا لأنها لا تتوافق مع ما يريدون فعله .
وعلي الجانب الآخر
اعتبر عضو فريق الإعلام في البيت الأبيض ، جود دير ، أن تصريحات فاوتشي غير مقبولة
.