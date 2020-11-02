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ترامب يهدد هؤلاء بإقالتهم فور فوزه بالرئاسة

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 02-11-2020 10:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة بعض الأشخاص في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية ، المقرر إجرائها غدا ، ومن أبرز هذه الشخصيات هو أنطوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية .
و كان فاوتشي انتقد إستراتيجية ترامب في إدارة أزمة " كورونا " مما دفع البيت الأبيض للرد عليه واتهامه بالسعي إلي إضعاف الرئيس المرشح لولاية ثانية ، حسبما نشرت " الوطن " .
و أشار فاوتشي في بعض التصريحات الإعلامية إلي أن ترامب لم يعد يأخذ بنصائحه ،قائلا :" فجأة لم يعودوا يرغبون في الاستماع إلي رسالتنا لأنها لا تتوافق مع ما يريدون فعله .
وعلي الجانب الآخر اعتبر عضو فريق الإعلام في البيت الأبيض ، جود دير ، أن تصريحات فاوتشي غير مقبولة .
 

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