بعد وفاة 100 في حفل زفاف.. فاجعة جديدة في فرح بالعراق والضحايا 50





وقعت فاجعة جديدة في العراق بسقوط عشرات حالات تسمم جماعي في عرس شمالي البلاد.

و تسمم العشرات في عرس جماعي شمالي البلاد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على فاجعة الحمدانية.

وحسب وسائل إعلام عراقية رسمية، فإن عرسا في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، شهد تسمم أكثر من 50 شخصا بسبب تناول الطعام.

وبيّن أن العشرات من المصابين نقلوا إلى المستشفيات.

من جهتها، ذكرت صحة محافظة كركوك أن هناك 50 حالة تسمم بطعام مقدّم في إحدى الحفلات، مشيرة إلى تلك الحالات مسيطر عليها.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي 24 ساعة على فاجعة قاعة المناسبات في الموصل والتي أتت عليها النيران وأحرقت العشرات بإجمالي مصابين وصل إلى 450 شخصا، بينهم أكثر من 100 قتيل.