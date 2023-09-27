حفل زفاف بالعراق يتحول على فاجعة.. مصرع 100 وإصابة 150 وتفحم جثمان العروس (فيديو)

الأربعاء، 27-09-2023
11:39 ص
وثق مقطع فيديو من داخل قاعة الأعراس التي نشب فيها حريق هائل أثناء حفل زفاف عروس
ين في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق
.
وأظهر الفيديو، اشتعال السقف وسقوط النيران على المعازيم، مما دفع العروس
ين والحضور للهروب خارج القاعة وسط صرخات عالية.
وتداول رواد مواقع التواصل أول صورة للعروس
التي لقيت مصرعها في حريق هائل داخل قاعة للزفاف في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق
.
وأفادت معلومات أنه تم العثور على جثة العروس
متفحمة أسفل مسرح قاعة الأفراح.
ومن جهتها، أفادت صحة نينوى لوكالة الأنباء العراق
ية، أنه تم تسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.
من جانبه كشف الدفاع المدني العراق
ي، اليوم الأربعاء، تفاصيل أولية تتعلق بالحادث المأساوي الذي وقع داخل قاعة للأعراس بمحافظة نينوى، وأسفر عن سقوط 100 قتيل وأكثر من 150 جريحا.
مخالفات
وقال الدفاع المدني إن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء".
مواد سريعة الاشتعال
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراق
ية أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".
الألعاب النارية
واختتم البيان بالقول إن المعلومات الأولية تشير "إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أشعل النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل.