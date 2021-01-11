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البحرين تلغي فحوصات " كورونا" لهذا السبب

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 11-01-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت سلطات الصحة في البحرين إلغاء خدمة فحص كورونا" بي سي ار " عند الوصول لجسر الملك فهد لجميع المسافرين القادمين إلي مملكة البحرين من السعودية سواء للمواطنين المقيمين أو الزائرين .
يأتي القرار حرثا علي تسهيل السفر أمام القادمين للملكة عبر جسر الملك فهد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين و توفير الخيارات التي تصب في التيسير عليهم في إطار المراجعة الدورية للإجراءات ، حسبما نشرت " سبق " السعودية .
وحسب الصحيفة فإنه بدأ من الأحد 17 يناير يستمر قبول نتائج الفحوص السالبة التي لم تمضي عليها 72 ساعة قبل الوصول لمملكة البحرية علي أن يتم إثبات النتيجة عن طريق تطبيقات الهواتف الرسمية الخاصة بفيروس " كورونا" مثل تطبيق " مجتمع واعي ، وتطمن ، وصحتي ، والحصن وغيرها .   
 

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